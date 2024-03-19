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19 Mart 2024 Salı 13:38:00 - Güncelleme:19 Mart 2024 Salı 13:38:00

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Kaynak: AA

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Kuzey ve güney Ege'de denizde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Güney Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Etiketler : meteoroloji deniz fırtına
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