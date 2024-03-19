Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Kaynak: AA
Kuzey ve güney Ege'de denizde fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Güney Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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