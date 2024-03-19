Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Güney Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.