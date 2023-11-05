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05 Kasım 2023 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:05 Kasım 2023 Pazar 12:30:00

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Kaynak: AA

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İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde rüzgar, bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Karadeniz, Ege ve Marmara denizlerinde fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, rüzgar bugün akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedecek.

Marmara Denizi'nde bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek.

Batı Karadeniz'in batısında, Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde rüzgar, bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini yitirecek.

Batı Karadeniz'in doğusunda Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde ise yarın öğle saatlerinde batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek rüzgar, yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek.

Denizlerdeki fırtına dolayısıyla ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.

Etiketler : meteoroloji deniz fırtına uyarı
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