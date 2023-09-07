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07 Eylül 2023 Perşembe 11:08:00 - Güncelleme:07 Eylül 2023 Perşembe 11:08:00

Meteorolojiden Batı Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli sağanak uyarısı

Kaynak: AA

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Doğu Karadeniz ve Batı Anadolu'daki 11 il için kuvvetli, gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Kütahya, Uşak ve Balıkesir çevreleri ile Manisa'nın kuzeydoğusu, Bursa'nın güneyi ve Çanakkale'nin doğusunda, akşam saatlerinden itibarense Afyonkarahisar'ın kuzeyi ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Akşam saatlerine kadar Trabzon'un doğusu, Rize il geneli ve Artvin'in kıyı ilçelerinde de yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler : doğu karadeniz batı anadolu karadeniz meteoroloji sağanak
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