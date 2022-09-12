VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteoroloji'den Ankara ve Kırıkkale'de bazı ilçeler için sağanak uyarısı
Amsterdam havalimanında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor
Türkiye, Etiyopya'daki ateşkes ve barış açıklamalarını memnuniyetle karşıladı
UAEA, Zaporijya'da güvenli bölge oluşturulması için taraflarla görüşmeye başladı
Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor
AB, elektrik talebini düşürmeyi ve aşırı karları vergilendirmeyi planlıyor
Liralaşma Stratejisi'ne dair yazı kaleme aldı
Kraliçe'nin tabutunu ziyaret edecekler için sıkı güvenlik önlemleri uygulanacak
Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Grip aşıları bu ay içerisinde eczanelerde olacak
AB, Kırım'da Rusya'nın düzenlediği seçimlerin sonucunu tanımıyor
Türksat, 14 Eylül'de başlayacak Expo Tech'e iletişim desteği sağlayacak
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi azaldı
AK Parti MKYK, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplandı
Bodrum'da FETÖ'den ihraç edilen 4 eski asker yurt dışına yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı
Ukrayna tahılının ihracatı için anlaşma imzaladılar
"Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme politikamızla işsizliği azaltmaya devam ediyoruz"
Bakan Akar'dan Pençe-Kilit açıklaması: 371 terörist etkisiz hale getirildi
Fuat Oktay: Darbelere ve darbecilere asla geçit vermeyecek, milli iradeye sonuna kadar sahip çıkmaya...
Arda Turan, futbolu bıraktığını açıkladı
Yerli teknoloji raylara iniyor
Batı'nın vize yaptırımları Türkiye'ye yaradı!
İmamoğlu'nun sözü balon olup uçtu!
Kanser tedavisinde yeni bir dönem başlıyor
12 Eylül 2022 Pazartesi 17:53:00 - Güncelleme:12 Eylül 2022 Pazartesi 17:53:00

Meteoroloji'den Ankara ve Kırıkkale'de bazı ilçeler için sağanak uyarısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Bala ilçesi ile Kırıkkale'nin güney bölgeleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, gelecek 2 saatlik periyotta Bala ile Kırıkkale'nin Keskin, Bahşılı, Karakeçili ve Çelebi ilçelerinde gök gürültülü sağanak görülecek.

Yerel kuvvetli yağışların beklendiği bu süreçte, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

Etiketler : meteoroloji genel müdürlüğü ankara kırıkkale sağanak
‘Senden Daha Güzel' hüsranı

‘Senden Daha Güzel' hüsranı
Karakterine duygusal veda

Karakterine duygusal veda
Manga konserinde Kenan sürprizi

Manga konserinde Kenan sürprizi
Okul alışverişi

Okul alışverişi
Ece'nin Bal'ı

Ece'nin Bal'ı
Aksiyonlu proje

Aksiyonlu proje
Kıyafeti 1.5 milyon

Kıyafeti 1.5 milyon
Manisa çıkarması

Manisa çıkarması
Onur Tuna kural bozdu: ‘Hep yanımda ol'

Onur Tuna kural bozdu: ‘Hep yanımda ol'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes