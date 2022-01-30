VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ekonomisi istihdam, ihracat ve yatırımla büyüyecek
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
"Sonucu korkunç olur"
Komşuda 'Made in Turkey' şoku!
Mütefekkir Cevdet Said vefat etti
MTV ödemesinde yarın son gün
Meteorolojiden Ankara için bugün kar yağışı uyarısı
Bakan Çavuşoğlu: Maldivler ile ticaret hacmimizin 100 milyon dolara çıkarılmasını hedefliyoruz
ANKA SİHA'ya yerli motor
Terör örgütü PKK'nın kirli yöntemleri deşifre oldu
Sözde bölge sorumlusu itirafçı oldu!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: Faz-1 aşaması tamamlandı
Teröristler çembere alındı!
HDP'li Güzel, sırra kadem bastı!
Tarihi Türkiye itirafı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlısından dehşete düşüren paylaşım!
Çatalca'da minibüs devrildi... 10 polis yaralandı
Rakip dükkana levye ve sopalarla saldırdılar
Kuzey Kore'den tehlikeli hamle
Meteoroloji'den 33 il için kritik uyarı
500 bin gence gelir kapısı
İstanbul Havalimanı Avrupa lideri oldu
Kuzey Kore'de sıra dışı yasak!
Damacana ve kütüklü doğal spor salonu
30 Ocak 2022 Pazar 12:39:00 - Güncelleme:30 Ocak 2022 Pazar 12:39:00

Meteorolojiden Ankara için bugün kar yağışı uyarısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da bugün akşam saatlerinden sonra orta kuvvete kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde bugün akşam saatlerinden sonra beklenen kar yağışının orta kuvvette ve yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağının tahmin edildiği belirtilerek, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Etiketler : KAR ANKARA SOĞUK HAVA
Rock festivaline geri sayım

Rock festivaline geri sayım
acımasız yorumlara maruz kaldım

acımasız yorumlara maruz kaldım
Londra iddiası asılsız çıktı

Londra iddiası asılsız çıktı
Arkasından bakakaldı

Arkasından bakakaldı
Çok Güzel Hareketler bitti

Çok Güzel Hareketler bitti
Üzgün ve yorgunum

Üzgün ve yorgunum
Köy köy geziyoruz

Köy köy geziyoruz
Jüri hayran kaldı

Jüri hayran kaldı
Z kuşağı Ozan ağabeyini sevecek

Z kuşağı Ozan ağabeyini sevecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER