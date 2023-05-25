Meteoroloji'den 81 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Mayıs hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre, yurdu etkisi altına alan sağanak yağış 81 ilde bu hafta da görülmeye devam edecek. Oluşabilecek sel baskınlarına karşı vatandaşlara uyarılar yapıldı. İşte il yeni hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Burdur, Sivas, Tunceli, Erzincan, Iğdır, Van, Muş, Ağrı, Malatya, Van, Siirt ve Batman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Burdur, Sivas, Tunceli, Erzincan, Iğdır, Van, Muş, Ağrı, Malatya, Van, Siirt ve Batman çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri ile Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 13°C, 22°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 13°C, 27°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA 14°C, 23°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Öğle saatlerinde iç kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 20°C

Öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 17°C, 25°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 10°C, 23°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Burdur çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 17°C, 32°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 30°C

Parçalı bulutlu

K.MARAŞ 16°C, 29°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatı kesimleri ile Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 10°C, 20°C

Öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 12°C, 22°C

Öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 8°C, 20°C

Öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 10°C, 20°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 15°C, 23°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 9°C, 20°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 14°C, 19°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 26°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 19°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 9°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tunceli, Erzincan, Iğdır, Van, Muş, Ağrı, Malatya ve Van çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 6°C, 19°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 16°C, 28°C

Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 12°C, 23°C

Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 10°C, 19°C

Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 12°C, 27°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 16°C, 28°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 17°C, 27°C

Öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 20°C, 31°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı