Meteoroloji'den 8 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeye göre, Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Kayseri'nin güney ve doğusu, Sivas'ın güneyi ile Niğde'nin doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

SARI KODLU UYARI NEDİR?



Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.