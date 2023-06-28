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Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
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28 Haziran 2023 Çarşamba 19:32:00 - Güncelleme:28 Haziran 2023 Çarşamba 19:32:00

Meteoroloji'den 8 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Kaynak: TRT Haber

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan "sarı" kodlu uyarıda, Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor.

Yarın yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Öte yandan, sağanak beklenen, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın ve Düzce için sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

Akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Valiliği de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yarın için sağanak yağış uyarısı yaptı. Açıklamada, yağışlı havanın özellikle İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası'nda etkili olacağı belirtildi.

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yarın için İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre; 29 Haziran Perşembe günü İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası'nda gök gürültülü sağanak yağışların olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen yağışlara karşı tedbirli olunmalıdır." denildi.

Etiketler : meteoroloji genel müdürlüğü sarı kodlu uyarı marmara bölgesi batı karadeniz kıyıları kuvvetli yağış
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