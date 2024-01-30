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30 Ocak 2024 Salı 09:02:00 - Güncelleme:30 Ocak 2024 Salı 09:02:00

Meteoroloji'den 4 ile sarı uyarı

Kaynak: TRT Haber

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Meteoroloji, 4 kenti sarı kodla uyardı. Balıkesir, Çanakkale ve İzmir'de kuvvetli rüzgar, İstanbul'da ise sağanak ve aralıklarla kar yağışı görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Türkiye için Uyarı Durumu" haritasında Balıkesir, İstanbul, Çanakkale ve İzmir için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Balıkesir, Çanakkale ve İzmir'de rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yetkililer, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

AKOM'DAN UYARI

İstanbul'da sağanak ve kar bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), öğle saatlerine kadar görülecek yağışların çoğunlukla karla karışık yağmur şeklinde etkili olacağı, ancak kısa süreli kuvvetlenerek gök gürültüsü ve şimşek hadiseleri ile ani kar sağanakları şeklinde de görülebileceği uyarısında bulundu.

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Etiketler : meteoroloji yağış uyarı
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