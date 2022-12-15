Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı
Kaynak: TRT Haber
Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Sakarya'nın kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.
Yapılan en son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Karadeniz (Çorum ve Bayburt hariç) Doğu Anadolu'nun batısı, Antalya, Erzurum, Diyarbakır ve Adıyaman çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Erzurum çevreleri ile Erzincan ve Tunceli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların; öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Sakarya'nın kuzeyinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Sıcaklıkların ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
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