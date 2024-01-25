VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Azerbaycan: AKPM, Fransa ve Ermeni lobisinin oyuncağına dönüşmüştür
Edirne'de 21 kaçak göçmen yakalandı
İşgalci İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a ait hava üssünü ve pistini vurduğunu açıkladı
Ardahan-Artvin kara yoluna çığ düştü
24 ekranlarında sır perdesi aralanıyor!
24 TV 17 yaşında!
25 Ocak 2024 Perşembe 16:25:00 - Güncelleme:25 Ocak 2024 Perşembe 16:25:00

Meteoroloji'den 3 il için kar uyarısı

ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin için kar ve yağmur uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren Şanlıurfa'nın kuzeyi ve Mardin'in kuzeyi ile Diyarbakır'ın kuzey ve batısının yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı (10-20 santim kar örtüsü) beklendiği bildirildi.

Şanlıurfa ve Mardin'in güneyi, Diyarbakır'ın güney ve doğusu ile Batman çevrelerinde ise kuvvetli yağmur ve sağanak yağış beklendiği açıklandı.

Açıklamada; ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı ile kar örtüsü bulunan dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşlar uyarıldı.

Etiketler : Meteoroloji Kar uyarısı meteoroloji uyarı kar yağışı Diyarbakır Şanlıurfa Mardin
Evliliğim muhteşem gidiyor

Evliliğim muhteşem gidiyor
Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı

Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı
Doğal güzeller

Doğal güzeller
Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var

Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var
Baba-oğul reklamda buluştu

Baba-oğul reklamda buluştu
"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"

"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"
Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu

Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu
Sokak ortasında bağırdı

Sokak ortasında bağırdı
Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar

Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX