Meteoroloji'den 3 il için kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin için kar ve yağmur uyarısında bulundu.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren Şanlıurfa'nın kuzeyi ve Mardin'in kuzeyi ile Diyarbakır'ın kuzey ve batısının yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı (10-20 santim kar örtüsü) beklendiği bildirildi.
Şanlıurfa ve Mardin'in güneyi, Diyarbakır'ın güney ve doğusu ile Batman çevrelerinde ise kuvvetli yağmur ve sağanak yağış beklendiği açıklandı.
Açıklamada; ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı ile kar örtüsü bulunan dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşlar uyarıldı.