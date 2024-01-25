Meteoroloji'den 3 il için kar uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren Şanlıurfa'nın kuzeyi ve Mardin'in kuzeyi ile Diyarbakır'ın kuzey ve batısının yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı (10-20 santim kar örtüsü) beklendiği bildirildi.

Şanlıurfa ve Mardin'in güneyi, Diyarbakır'ın güney ve doğusu ile Batman çevrelerinde ise kuvvetli yağmur ve sağanak yağış beklendiği açıklandı.

Açıklamada; ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı ile kar örtüsü bulunan dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşlar uyarıldı.