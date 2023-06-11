Meteorolojiden 3 bölge için kuvvetli sağanak uyarısı
Kaynak: AA
İç Anadolu Bölgesi'ndeki 10 il ile Ege, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz'de yarın öğlen saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarın Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde, Konya ve Karaman çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
EGE, BATI AKDENİZ VE ORTA KARADENİZ'DE YARIN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR
Öte yandan Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Manisa, Burdur, Isparta ve Antalya çevreleri ile Muğla, Aydın ve İzmir'in iç kesimlerinde de öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.
Orta Karadeniz'de ise Tokat, Amasya, Çorum, Samsun ve Ordu çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışların Ege ve Batı Akdeniz'de yarın saat 12.00-22.00, Orta Karadeniz'de 08.00-21.00 saatleri arasında olması tahmin ediliyor.
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hafızlığını tamamlayan 71 öğrenciye icazetnamelerini verdi
- BAE Ekonomi Bakanı Tavk el-Merri, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Türkiye ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulundu.
- Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 69 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Erdal Demir, son yolculuğuna uğurlandı
- İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor
- “İnsanların başörtüsü ile uğraşan zihniyeti gündemimizden kaldırdık”
- MSB acı haberi duyurdu... İki askerimiz şehit oldu