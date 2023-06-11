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11 Haziran 2023 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:11 Haziran 2023 Pazar 14:30:00

Meteorolojiden 3 bölge için kuvvetli sağanak uyarısı

Kaynak: AA

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İç Anadolu Bölgesi'ndeki 10 il ile Ege, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz'de yarın öğlen saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarın Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde, Konya ve Karaman çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

EGE, BATI AKDENİZ VE ORTA KARADENİZ'DE YARIN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Öte yandan Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Manisa, Burdur, Isparta ve Antalya çevreleri ile Muğla, Aydın ve İzmir'in iç kesimlerinde de öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Orta Karadeniz'de ise Tokat, Amasya, Çorum, Samsun ve Ordu çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların Ege ve Batı Akdeniz'de yarın saat 12.00-22.00, Orta Karadeniz'de 08.00-21.00 saatleri arasında olması tahmin ediliyor.

Etiketler : iç anadolu sağanak yağış ege bölgesi karadeniz bölgesi
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