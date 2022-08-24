25 il için sel alarmı! 10 ile 'turuncu' ve 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den 25 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı!
Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısında, 25 il için sel alarmı verilirken 10 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı verildi. İşte 24 Ağustos Çarşamba güncel hava durumu raporu...
24 Ağustos Çarşamba güncel hava durumu raporu yayımlandı. 5 günlük rapora göre İstanbul dahil 10 il için kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. 25 il için sel alarmı verilirken 10 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı verildi. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Marmara, Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Göller Yöresi, Kırıkkale ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ve Hatay'ın kıyı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın güneyi ile Tekirdağ, Edirne'nin güneyi, İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya'da kuvvetli (21-50 kg/m2); Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi ile Tekirdağ'ın batısında yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Tekirdağ, Yalova ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli; Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi ile Tekirdağ'ın batısında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 36°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 34°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu; Göller Yöresi, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı ve Hatay'ın kıyı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 32°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu; bölgenin kuzeybatı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 39°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu; öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu; öğleden sonra Bolu ve Düzce, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin (Sinop hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu; öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 39°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 32°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM °C, 37°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 29°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 38°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 29°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık