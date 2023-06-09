Meteoroloji'den 24 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü "sarı" kod uyarısında bulundu. 24 kentte kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Yurdun büyük bölümünde devam eden kuvvetli yağışlar bu hafta da etkisini sürdürecek. Sarı uyarı verilen illerde, bugün öğle saatlerinde etkili olması beklenen sağanak, akşam saatlerine kadar devam edecek.
İşte meteorolojinin saat vererek uyardığı o iller:
Ankara
Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 20.00
Bolu
Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 20.00
Çorum
Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 18.00
Eskişehir
Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 20.00
Kayseri
Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 20.00
Konya
Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 20.00
Manisa
Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 20.00
Nevşehir
Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 20.00
Samsun
Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 18.00
Tokat
Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 18.00
Yozgat
Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 20.00
Amasya
Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 18.00
Aydın
Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 20.00
Çankırı
Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 20.00
Denizli
Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 20.00
İzmir
Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 20.00
Kırşehir
Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 20.00
Kütahya
Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 20.00
Muğla
Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 20.00
Ordu
Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 18.00
Sivas
Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 20.00
Uşak
Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 20.00
Kırıkkale
Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 20.00
SARI UYARI NEDİR?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
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