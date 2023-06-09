Meteoroloji'den 24 il için kuvvetli yağış uyarısı

Yurdun büyük bölümünde devam eden kuvvetli yağışlar bu hafta da etkisini sürdürecek. Sarı uyarı verilen illerde, bugün öğle saatlerinde etkili olması beklenen sağanak, akşam saatlerine kadar devam edecek.

İşte meteorolojinin saat vererek uyardığı o iller:

Ankara

Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 20.00

Bolu

Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 20.00

Çorum

Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 18.00

Eskişehir

Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 20.00

Kayseri

Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 20.00

Konya

Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 20.00

Manisa

Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 20.00

Nevşehir

Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 20.00

Samsun

Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 18.00

Tokat

Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 18.00

Yozgat

Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 20.00

Amasya

Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 18.00

Aydın

Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 20.00

Çankırı

Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 20.00

Denizli

Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 20.00

İzmir

Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 20.00

Kırşehir

Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 20.00

Kütahya

Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 20.00

Muğla

Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 20.00

Ordu

Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 18.00

Sivas

Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 20.00

Uşak

Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 20.00

Kırıkkale

Sarı uyarı başlangıç: 12.00 Bitiş: 20.00

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.