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19 Ocak 2023 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:19 Ocak 2023 Perşembe 08:30:00

Meteoroloji'den 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul için gün verildi!

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Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısında 20 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi. Kıyı Ege ile Antalya'nın batı kıyılarında sağanak yağmur bekleniyor. Uzmanlar, 26-28 Ocak civarı İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun gibi şehirlerimiz için kar ve kış sinyalleri aldıklarını ifade etti. İşte 19 Ocak Perşembe il il güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji, 19 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Marmara Bölgesinde 20 il için sarı ve turuncu alarm verildi. Vatandaşlardan sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Marmara'da etkili olan lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Uzmanlar Sibirya soğukları ve kar yağışları için önemli açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya'nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO, BUDO ve Şehir Hatlarının bugün yapacakları bazı seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Aydın, Bilecik, Bolu, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Uşak, Yalova ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapılırken Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için turuncu kodlu uyarı yapıldı.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

NTV'de yer alan haberde megakentte kar yağışı için tahmin verdi. Çalışkan, "24'ünden sonra İstanbul da dahil kar yağışı ihtimali var" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'A 26-28 OCAK'TA KAR YAĞABİLİR

Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre ise; Ocak sonu ve şubat "kış gibi bir kış" gözüküyor. Şu zamana kadar kışla pek alakamız yoktu. 26-28 Ocak civarı İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun gibi şehirlerimiz için kar ve kış sinyalleri alıyoruz. Uzun vade tahminlerine göre de Şubat iyi gibi." ifadelerini kullandı.

"DOĞUDAN BİR CANAVAR GELEBİLİR"

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin yeni bir paylaşım yaptı.

Rdar görüntüsünü paylaşan Ökten; "Ay sonu karlı sistemini takibe devam ediyoruz. Aşağıdaki Stratosfer. Bunu takip etme sebebim; Şubat'ta doğudan bir canavar gelebilir.

Onun kesinleşmesi olayı. Mavi yuvarlak kutbun merkezindeyken soğukları hapsediyordu. Kırmızı maviyi öldürdüğünde kutuptaki soğuklar dışarı çıkacak" ifadelerini kullandı.

19 OCAK PERŞEMBE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 13°C, 18°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 14°C, 21°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 11°C, 17°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 13°C, 19°C

Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Antalya'nın batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 7°C, 17°C

Az bulutlu

ANTALYA 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA 7°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 11°C, 17°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ -2°C, 13°C

Az bulutlu

KONYA 1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 7°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 0°C, 12°C

Az bulutlu

SİNOP 13°C, 16°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 2°C, 15°C

Az bulutlu

SAMSUN 12°C, 19°C

Az bulutlu

TOKAT 2°C, 15°C

Az bulutlu

TRABZON 10°C, 16°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

AĞRI -6°C, 7°C

Az bulutlu

ERZURUM -6°C, 6°C

Az bulutlu

MALATYA 1°C, 9°C

Az bulutlu

VAN -6°C, 6°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 14°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 14°C

Az bulutlu

SİİRT 2°C, 13°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 4°C, 15°C

Az bulutlu

Etiketler : Meteoroloji YAĞMUR KAR SAĞANAK
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