Meteoroloji'den 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul için gün verildi!
Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısında 20 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi. Kıyı Ege ile Antalya'nın batı kıyılarında sağanak yağmur bekleniyor. Uzmanlar, 26-28 Ocak civarı İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun gibi şehirlerimiz için kar ve kış sinyalleri aldıklarını ifade etti. İşte 19 Ocak Perşembe il il güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji, 19 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Marmara Bölgesinde 20 il için sarı ve turuncu alarm verildi. Vatandaşlardan sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Marmara'da etkili olan lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Uzmanlar Sibirya soğukları ve kar yağışları için önemli açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya'nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO, BUDO ve Şehir Hatlarının bugün yapacakları bazı seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Aydın, Bilecik, Bolu, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Uşak, Yalova ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapılırken Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için turuncu kodlu uyarı yapıldı.
İSTANBUL'A KAR GELİYOR
NTV'de yer alan haberde megakentte kar yağışı için tahmin verdi. Çalışkan, "24'ünden sonra İstanbul da dahil kar yağışı ihtimali var" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'A 26-28 OCAK'TA KAR YAĞABİLİR
Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre ise; Ocak sonu ve şubat "kış gibi bir kış" gözüküyor. Şu zamana kadar kışla pek alakamız yoktu. 26-28 Ocak civarı İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun gibi şehirlerimiz için kar ve kış sinyalleri alıyoruz. Uzun vade tahminlerine göre de Şubat iyi gibi." ifadelerini kullandı.
"DOĞUDAN BİR CANAVAR GELEBİLİR"
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin yeni bir paylaşım yaptı.
Rdar görüntüsünü paylaşan Ökten; "Ay sonu karlı sistemini takibe devam ediyoruz. Aşağıdaki Stratosfer. Bunu takip etme sebebim; Şubat'ta doğudan bir canavar gelebilir.
Onun kesinleşmesi olayı. Mavi yuvarlak kutbun merkezindeyken soğukları hapsediyordu. Kırmızı maviyi öldürdüğünde kutuptaki soğuklar dışarı çıkacak" ifadelerini kullandı.
19 OCAK PERŞEMBE İL İL HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 13°C, 18°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 14°C, 21°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 11°C, 17°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 13°C, 19°C
Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Antalya'nın batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 7°C, 17°C
Az bulutlu
ANTALYA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyıları aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 11°C, 17°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ -2°C, 13°C
Az bulutlu
KONYA 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 0°C, 12°C
Az bulutlu
SİNOP 13°C, 16°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA 2°C, 15°C
Az bulutlu
SAMSUN 12°C, 19°C
Az bulutlu
TOKAT 2°C, 15°C
Az bulutlu
TRABZON 10°C, 16°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
AĞRI -6°C, 7°C
Az bulutlu
ERZURUM -6°C, 6°C
Az bulutlu
MALATYA 1°C, 9°C
Az bulutlu
VAN -6°C, 6°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 1°C, 14°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 3°C, 14°C
Az bulutlu
SİİRT 2°C, 13°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 4°C, 15°C
Az bulutlu
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