Meteoroloji'den 18 ile yağış uyarısı
Meteoroloji gün verdi. Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor. Yağışlar, hafta sonu tüm ülkeyi etkisi altına alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava tahmin raporlarını paylaştı. İşte son dakika güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji'nin son dakika uyarısına göre, gök gürültülü sağanak yağmur geliyor. Yağışlar, hafta sonu tüm ülkeyi etkisi altına alacak. İşte güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, (Çorum hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun ve Sivas'ın kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların bugün yurt genelinde 2-4 derece artması bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğulu yünlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 9°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
K.MARAŞ 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas'ın kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 2°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Sinop çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 1°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Çorum hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
IĞDIR 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 7°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 7°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 11°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
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