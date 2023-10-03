Meteoroloji'den 17 ile "turuncu" ve "sarı" uyarı!
Meteoroloji'nin son dakika açıklamasında, 17 ile "turuncu" ve "sarı" uyarı yapıldı. Rapora göre, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. İşte 3 Ekim Salı güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji 3 Ekim Salı il il güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Elazığ, Muş, Bitlis, Ağrı, Van, Şırnak ve Hakkari'de kuvvetli, Rize ve Artvin'de çok kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz (Antalya haric), İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Sivas ve Afyonkarahisar çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun güneyinde ve Mardin çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi ile Ege kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-5 derece altında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülen kuvvetli yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli, Giresun'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olarak devam etmesi beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
YEREL KUVVETLİ SAĞANAK
Yapılan son değerlendirmelere göre; Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Elazığ, Muş, Bitlis, Ağrı, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE SON DAKİKA HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MUĞLA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Antalya haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Karaman, Niğde, Sivas çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, kıyı kesimlerinde beklenen yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyılarda batı, kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tunceli, Elazığ, Muş, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Ağrı'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Türkiye genelinde 13 bin 440 güvenlik personeliyle 466 terörle mücadele operasyonu yürütülüyor
- RTÜK, Ayşegül Arslan'ın televizyon programındaki sözlerine ilişkin inceleme başlattı
- Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı
- FETÖ'nün "mahrem hizmetler" yapılanmasına darbe!
- Meteoroloji'den 17 ile "turuncu" ve "sarı" uyarı!
- MİT ve Emniyet 18 ilde "uyuyan hücre" operasyonu başlattı