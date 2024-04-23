Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu alarm! Hem kuvvetli sağanak hem aşırı sıcak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Nisan tarihine ait yeni hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre; Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 17 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli rüzgarın etkili olması beklenirken, bazı şehirlerde de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan yurdun bazı kesimlerinde de sıcaklıkların 38 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarına ait hava durumu raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı.
Rapora göre; bazı iller için sağanak uyarısı yapılırken, özellikle yurdun doğu kesiminde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde artacağı bilgisi paylaşıldı.
17 İL İÇİN SARI KODLU ALARM!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan "MeteoUyarı" sayfasında, 17 il için sarı kodlu uyar yapıldı.
Söz konusu illerde kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.
Uyarı yapılan iller şu şekilde:
Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur,
Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak
24 NİSAN TARİHİNE AİT HARİTALI HAVA DURUMU RAPORU
İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
EDİRNE 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ 16°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgede yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 13°C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DENİZLİ 18°C, 34°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İZMİR 19°C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MANİSA 18°C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyorBatı Akdeniz'in iç kesimlerinde Bölgede yer yer toz taşınımı bekleniyor.
ADANA 16°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Batı kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
ANKARA 16°C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI 13°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KONYA 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgede yer yer toz taşınımı bekleniyor.
BOLU 15°C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DÜZCE 18°C, 34°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
SİNOP 15°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 15°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 5°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 2°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
- Bakan Tunç'tan 'DEM Parti' açıklaması: Terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur
- Başkan Erdoğan'ı duygulandıran hediye
- "Ümit ederim ki herkes anayasa sürecine katkı verir"
- Bakan Güler'den 'Eurofighter' açıklaması: Almanya Cumhurbaşkanı döner kesiyor, sonra soracağız
- Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu alarm!
- İskelet parçaları ona mı ait? "Kayıp Ekonomist" olayında yeni gelişme