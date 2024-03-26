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Meteoroloji uyarmıştı... Gemiler Sinop'a sığındı
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26 Mart 2024 Salı 13:30:00 - Güncelleme:26 Mart 2024 Salı 13:30:00

Meteoroloji uyarmıştı... Gemiler Sinop'a sığındı

Kaynak: AA

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Meteorolojinin fırtına uyarısı sonrası yük gemileri Sinop'un doğal limanına sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan fırtına uyarısı üzerine, uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri, Sinop'un güneyindeki doğal limana demir attı.

Kentte saatteki hızı 90 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli fırtına öncesi çok sayıda gemi, kentin güneyinde bulunan İçliman mevkisine sığındı.

Fırtına uyarısı dolayısıyla balıkçıklar da denize açılmayarak barınaklarda beklemeye başladı.

Sinop Valiliğinden yapılan uyarıda ise vatandaşlardan fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Etiketler : meteoroloji sinop gemi
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