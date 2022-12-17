VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ve korunma altındaki başarılı öğrencilere yönelik destekleri açıkladı
Evlilik teklifi bu hafta geliyor
DJ Fatih Bademci: 2023 eğlenceli başlayacak
İş insanı İsmail Berhan: "Kariyerim beni 'ben' yapan unsurlardan oluştu"
Diş Hekimi Ömer Ekiz, “Farhana Bodi, diş tedavisi için Türkiye'yi tercih etti”
Mersin'deki "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda yakalanan 97 şüpheli tutuklandı
Cem Karaca teklifi
"Mizah anlayışıma izleyiciler alıştı"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 224 sözleşmeli personel alacak
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, biyoçeşitlilik konusundaki sıkıntılara dikkati çekti
Rusya ile tutuklu takasında serbest kalan ABD'li basketbolcu Griner WBNA ligine döneceğini açıkladı
Soğuk ve karlı hava geliyor
Peru'da protestolar nedeniyle 5 bin turist mahsur kaldı
Rusya: AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in hiçbir mantıklı düşüncesi yok
Çin, "Şiyan-21" uydusunu fırlattı
Libya, Mısır'ın deniz sınırları kararını tümüyle reddettiğini açıkladı
Kur korumalı mevduat ve katılma hesabı açabilmek için süre 1 yıl uzatıldı
"100. yıl bütçesi milletimiz ve devletimiz için hayırlı olsun"
Atama kararları Resmi Gazete'de
F-16 kararı Atina'yı panikletti!
Çölyak hastalığının etkin tedavisi: Glutensiz beslenme
Obezite ve hipertansiyon ‘sarı nokta' sebebi
Dikkat! Bu belirtiler istismarı işaret ediyor
17 Aralık 2022 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:17 Aralık 2022 Cumartesi 11:00:00

Meteoroloji uyardı! Yeni haftada soğuk ve karlı hava geliyor

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Sıcaklıklar yarından itibaren yurt genelinde kademeli olarak düşmeye başlayacak. Yeni haftada yurdun iç ve batı kesimlerinde de kar yağışı görülecek.

Yapılan en son değerlendirmelere göre bugün Trakya kesiminin çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor. Rüzgarın Trakya'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren kademeli olarak kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.

Bugün yurt genelinde yağış beklenmezken, yarın Orta ve Batı Karadeniz, Ege'nin kuzeyi ile Marmara Bölgesi'nin tamamında yağış görülecek. Rüzgarın Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Yeni haftanın ilk günü Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu'nun tamamı ile Ege'nin kuzeyinde yağış beklenirken, kalan kesimlerin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kar ve karla karışık yağmur şeklinde olması öngörülüyor. Rüzgarın Marmara ile Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Salı günü, Orta ve Doğu Karadeniz, Marmara'nın iç kesimleri, Batı Akdeniz, ile İç Anadolu'nun orta ve doğusunda yağış görülecek. Kalan kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Yağışların Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, yağış alan kalan kesimlerde ise kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Günün en yüksek sıcaklık değerleri, önümüzdeki hafta Ankara'da 3, İzmir'de 12, Antalya'da 18, Diyarbakır'da 13, Samsun'da 8, İstanbul'da 11 dereceye kadar düşecek.

Etiketler : sıcaklık kar yağış hava durumu meteoroloji
Set öncesi son gezmeler

Set öncesi son gezmeler
Yeni yılda sahnede

Yeni yılda sahnede
Cüzdanını bulana spagetti yapacak

Cüzdanını bulana spagetti yapacak
Memleket sevdası

Memleket sevdası
Türkiye'nin dünyadaki en meşhur 30 ismi açıklandı

Türkiye'nin dünyadaki en meşhur 30 ismi açıklandı
"Karakterle bağ kurmalıyım"

"Karakterle bağ kurmalıyım"
Her şey Dans İçin

Her şey Dans İçin
Hayali kafe açmak

Hayali kafe açmak
Acısını sahnede paylaştı

Acısını sahnede paylaştı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX