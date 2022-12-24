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24 Aralık 2022 Cumartesi 10:20:00 - Güncelleme:24 Aralık 2022 Cumartesi 10:20:00

Meteoroloji uyardı! Yarın kar geliyor... Birçok kent beyaza bürünecek

Kaynak: TRT Haber

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Hafta sonu yurt geneli yağışlı havanın etkisine girecek. Birçok ilde kar ve şiddetli yağış görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 gün etkili olacak sis ve pusa karşı da uyarıyor.

Hava sıcaklığı mevsim normallerine indi, kış yurt genelinde kendini hissettirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm yurdun yağışlı havanın etkisine gireceğini açıkladı.

Pazar gününden itibaren yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde yoğun yağış görülmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Ege'de kar etkili olacak.

YENİ HAFTADA YURT GENELİNDE KAR GÖRÜLECEK

Yeni haftanın ilk gününde birçok kent beyaza bürünecek.

Yurdun bazı bölgeleri yarın sağanak etkisi altına girecek.

Sağanağın özellikle Marmara Bölgesi'nde şiddetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde de birçok ilde sağanak görülecek.

YARIN İSTANBUL'DA SAĞANAK, ANKARA'DA KAR VAR

3 büyük ilde ise bugün yağış beklentisi yok. Hava gün boyunca parçalı bulutlu olacak.

Pazar günü İstanbul'da sağanak görülürken, Ankara'da karla karışık yağmur bekleniyor. İzmir ise parçalı bulutlu olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ayrıca yurdun büyük kesiminde görülecek sis ve pusa karşı dikkatli olunması konusunda da uyardı.

Etiketler : meteoroloji kar yağış haca sıcaklığı
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