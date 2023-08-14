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14 Ağustos 2023 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2023 Pazartesi 09:00:00

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 8-10 derece artacak

Kaynak: TRT Haber

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Geçen hafta yurdun büyük bölümünde sıcaklık mevsim normallerinde seyretti. Bu hafta ise sıcaklık artacak, mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerinde seyredecek. Termometreler Ankara'da 39, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 45 dereceyi gösterecek.

Basra'dan gelen ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan sıcak hava dalgası, yurdun iç kesimlerinde de etkili olacak. Sıcaklık hafta boyunca artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerine çıkmasını beklediklerini ve sıcak hava dalgasının cuma gününe kadar süreceğini açıkladı.

Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek. Yurdun büyük bölümünde cumaya kadar yağış beklenmiyor.

YURDUN BAZI KESİMLERİNDE SAĞANAK BEKLENİYOR

İlker Koç kısa süreli yağış geçişlerinin beklendiği illeri aktardı:

"Pazartesi günü yalnız İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Trabzon, Rize, Artvin çevrelerinde kısa süreli sağanak geçişinin olmasını bekliyoruz. Salı İstanbul, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde, çarşamba ise Trabzon, Rize ve Afyonkarahisar sınırında kısa süreli sağanak geçişi yaşanacak."

3 BÜYÜKŞEHİRİN HAVA SICAKLIKLARI

Sıcaklık İstanbul'da 30, İzmir'de 33 derece olacak. Üç büyük ilin en sıcağı ise Ankara...

Ankara'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkarak 39 dereceleri bulması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise sıcaklığın 45 dereceyi bulması bekleniyor.

Etiketler : hava sıcaklığı yağış meteoroloji
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