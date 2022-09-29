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29 Eylül 2022 Perşembe 22:24:00 - Güncelleme:29 Eylül 2022 Perşembe 22:24:00

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Kaynak: AA

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahmininde yer alan bilgilere göre; hafta sonu ülke genelinde sıcak ve güneşli bir hava hakim olurken, hafta başı hava sıcaklıkları düşecek ve yağış etkisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporu yayımladı.

Pazartesi günü yurt genelinde yağış etkili olacak ve sıcaklıklar da düşecek.

HAFTA SONU SICAK VE GÜNEŞLİ HAVA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.

Karadeniz, İç Ege ve Göller Yöresinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Etiketler : Meteoroloji hava tahmin raporu yağış
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