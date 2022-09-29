Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporu yayımladı.

Pazartesi günü yurt genelinde yağış etkili olacak ve sıcaklıklar da düşecek.

HAFTA SONU SICAK VE GÜNEŞLİ HAVA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.

Karadeniz, İç Ege ve Göller Yöresinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.