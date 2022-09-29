Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahmininde yer alan bilgilere göre; hafta sonu ülke genelinde sıcak ve güneşli bir hava hakim olurken, hafta başı hava sıcaklıkları düşecek ve yağış etkisini gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporu yayımladı.
Pazartesi günü yurt genelinde yağış etkili olacak ve sıcaklıklar da düşecek.
HAFTA SONU SICAK VE GÜNEŞLİ HAVA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.Karadeniz, İç Ege ve Göller Yöresinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- Bakan Akar sınır birliklerinin komutanları ile toplantı yaptı
- Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
- Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü
- İki komşusunu öldüren sanığa 25 yıl 10 ay hapis cezası
- Bakan Muş, Malezyalı mevkidaşı ile görüştü
- Başkan Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü