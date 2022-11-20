Meteoroloji uyardı! Marmara ve Ege'de kuvvetli fırtına bekleniyor
Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece saatlerinden itibaren Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtınanın etkili olmasının beklendiğini bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, batı bölgelerde etkili olmaya devam eden kuvvetli lodosun Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden bu geceden itibaren yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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