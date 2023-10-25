Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji'nin son dakika uyarısına göre Van, Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Ağrı ve Iğdır'ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. İşte 25 Ekim il il güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji, hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Meteoroloji, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 25 Ekim hava durumu raporuna göre, Van, Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Ağrı ve Iğdır'ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın, genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
BURSA 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 26°C
Az bulutlu
DENİZLİ 13°C, 30°C
Az bulutlu
İZMİR 16°C, 28°C
Az bulutlu
MUĞLA 12°C, 28°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 21°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 18°C, 32°C
Az bulutlu
ISPARTA 11°C, 27°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ANKARA 9°C, 25°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C, 27°C
Az bulutlu
KONYA 10°C, 27°C
Az bulutlu
YOZGAT 8°C, 24°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 9°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 15°C, 24°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri ile Iğdır'ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor.
ERZURUM 4°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS 4°C, 19°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 10°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN 6°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 26°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 13°C, 24°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
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