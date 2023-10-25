Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji, hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Meteoroloji, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 25 Ekim hava durumu raporuna göre, Van, Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Ağrı ve Iğdır'ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın, genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BURSA 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 26°C

Az bulutlu

DENİZLİ 13°C, 30°C

Az bulutlu

İZMİR 16°C, 28°C

Az bulutlu

MUĞLA 12°C, 28°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 21°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 18°C, 32°C

Az bulutlu

ISPARTA 11°C, 27°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzeydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA 9°C, 25°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 27°C

Az bulutlu

KONYA 10°C, 27°C

Az bulutlu

YOZGAT 8°C, 24°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 15°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 9°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 15°C, 24°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri ile Iğdır'ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor.

ERZURUM 4°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS 4°C, 19°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 10°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN 6°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 26°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 13°C, 24°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 18°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu