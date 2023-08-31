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Meteoroloji uyardı... Gök gürültülü sağanak geliyor!
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31 Ağustos 2023 Perşembe 20:17:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2023 Perşembe 20:17:00

Meteoroloji uyardı... Gök gürültülü sağanak geliyor!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın kuzeydoğusu için kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Marmara'nın kuzeydoğusu için kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un boğaz kesimi ve doğusu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yerel kuvvetli olacak.

Kuvvetli yağışlar İstanbul'da öğle saatlerinde, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise öğleden sonra etkisini kaybedecek.

Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler : meteoroloji uyarısı kuvvetli yağış sel önlemi
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