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08 Kasım 2023 Çarşamba 14:01:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 14:01:00

Meteoroloji uyardı: Fırtına bekleniyor

Kaynak: AA

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.

Doğu Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz bölgesindeki rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Etiketler : meteoroloji doğu karadeniz fırtına
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