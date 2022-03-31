Meteoroloji tek tek sayıp uyardı! 28 il için alarm

31 Mart Perşembe güncel hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar, fırtına ve Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğini duyurdu, 28 il için sarı kodlu alarm verdi. İşte son dakika hava durumu bilgisinin ayrıntıları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, doğu ve kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın bugün Trakya'nın batısı ile kıyı Ege'de, cuma günü ise Marmara ve Ege Bölgesi geneli ile Batı Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) ve bazen fırtına şeklinde (60-80 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.

Bugün ve cuma , Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin, Avrupa üzerine hareketiyle birlikte Türkiye'nin batı kesimlerinde özellikle yüksek seviyelerde görülmesi beklenen toz taşınımının, bugün Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde hafif, Suriye sınırına yakın kesimlerde ise orta kuvvette olacağı tahmin ediliyor.

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

28 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarı yaptığı iller: Ağrı, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, İzmir, Kars, Kırklareli, Malatya, Muğla, Muş, Rize, Siirt, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Ardahan, Iğdır.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

METEOROLOJİ GÜN VE SAAT VERDİ! MARMARA İÇİN FIRTINA UYARISI!

DHA'da yer alan son dakika haberine göre rüzgarın bu sabah saatlerinden itibaren Trakya kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ile cuma günü ise Marmara Bölgesi genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) ve zaman zaman fırtına (60-80 km/s) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu, bugün (Perşembe) batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 10°C, 18°C

Az bulutlu, bugün (Perşembe) parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 9°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 18°C

Az bulutlu, bugün (Perşembe) parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SAKARYA 11°C, 28°C

Az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 18°C

Az bulutlu

DENİZLİ 8°C, 22°C

Az bulutlu

İZMİR 12°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 4°C, 17°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 22°C

Az bulutlu

ANTALYA 14°C, 21°C

Az bulutlu

HATAY 9°C, 23°C

Az bulutlu

ISPARTA 4°C, 16°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 20°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 23°C

Az bulutlu

KAYSERİ 4°C, 19°C

Az bulutlu

KONYA 6°C, 20°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 19°C

Az bulutlu

DÜZCE 5°C, 25°C

Az bulutlu

KASTAMONU 4°C, 21°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 23°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.

RİZE 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) az bulutlu

SAMSUN 11°C, 23°C

Parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) az bulutlu

TOKAT 5°C, 21°C

Parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) az bulutlu

TRABZON 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM -6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 5°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 5°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 20°C

Az bulutlu

SİİRT 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 10°C, 23°C

Az bulutlu