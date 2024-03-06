Meteoroloji son raporu yayımladı! 7 ile kar uyarısı
Meteorolji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Raporda 7 il için sarı kodlu yağmur ve kar uyarısı yapıldı. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu (Şanlıurfa haric) ile Sakarya çevreleri yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Hatay ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı, Marmara'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetteesmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Hatay ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
7 İLE KAR UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Sivas, Tunceli ve Batman için sarı kodlu kar ve yağmur uyarısı yapıldı.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam Sakarya çevreleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 6°C, 11°C
Çok bulutlu, ögle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 4°C, 11°C
Çok bulutlu, ögle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 2°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Hatay'da kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ADANA 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olacak.
MERSİN 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu,
ESKİŞEHİR 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu,
KONYA 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu,
SİVAS 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu ve bölge genelinin yağmurlu, iç ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 0°C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
DÜZCE 3°C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SİNOP 8°C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK 5°C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 5°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAMSUN 8°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TOKAT 5°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON 9°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, bölgenin doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -1°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurl ve kar yağışlı
KARS -3°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurl ve kar yağışlı
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MALATYA 2°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN -1°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Şanlıurfa hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP 4°C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SİİRT 6°C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
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