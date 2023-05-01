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01 Mayıs 2023 Pazartesi 07:55:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2023 Pazartesi 07:55:00

Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul ve bu illerde yaşayanlar dikkat

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Meteoroloji'nin son dakika uyarısına göre öğle saatlerinden itibaren Marmara, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. İşte 1 Mayıs Pazartesi il il güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji 1 Mayıs 2023 Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre bazı illerde yağış beklenirken, sıcaklıkların iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. İşte 1 Mayıs 2023 yurt genelinde hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İstanbul, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sinop ve Sivas çevreleri, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı'nın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay çevreleri ile Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevreleri, Ankara'nın kuzey ve batısı ile Çankırı'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

Etiketler : Meteoroloji 1 Mayıs 2023 yağmur sağanak istanbul
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