Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul dahil birçok il için sarı ve turuncu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Son hava durumu raporuna göre, İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların kuvvetli olacağı tahmin edilirken sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı tedbir çağrısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun kuzey ve batı, Batı Karadeniz'in iç, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Samsun'un aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Ege'nin kıyı kesimleri, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve Kırklareli ile Edirne'nin doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 09.00'a kadar İstanbul çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 9 il için sarı kodlu uyarı verilirken 2 il için ise turuncu kodlu uyarı verildi.

Aydın, Çanakkale, İstanbul, Muğla, Balıkesir, Edirne, İzmir, Manisa, Kırklareli ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı verilirken Kırıklareli ve Muğla için ise turuncu kodlu da uyarı verildi.

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Edirne'nin doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAKARYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ'DE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 33°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ'DE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce ile bölgenin iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun ve kıyı illerinin iç kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu

VAN °C, 28°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık