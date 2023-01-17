Meteoroloji saat verdi: Sağanak yağmur ve fırtına geliyor
Meteoroloji'nin son dakika açıklamasına göre, bugün öğle saatlerinden sonra Marmara ve Ege Bölgesi'nde sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak. Antalya ve Isparta çevreleri ile Doğu Anadolu'da ise kar yağışı bekleniyor. İstanbul'a karın yağacağı tarih ise belli oldu. Kara kış geliyor. İşte 17 Ocak Salı güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji, 17 Ocak 2023 Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre bazı bölgelerde kar yağışının etkili olması beklenirken, Meteoroloji, Ege ve Marmara bölgesi için sağanak yağmur ve fırtına uyarısı yaptı. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmanlara göre, ocak sonu ve şubat "kış gibi bir kış" gözüküyor. 26-28 Ocak civarı İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun gibi kentlerde kar bekleniyor. İşte detaylar...
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre: Rüzgarın; sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge geneli, Kıyı ve Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir) ile Batı Karadeniz'in batısında (Düzce, Bolu) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL'A KAR GELİYOR
NTV'de yer alan haberde megakentte kar yağışı için tahmin verdi. Çalışkan, "24'ünden sonra İstanbul da dahil kar yağışı ihtimali var" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'A 26-28 OCAK'TA KAR YAĞABİLİR
Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre ise; Ocak sonu ve şubat "kış gibi bir kış" gözüküyor. Şu zamana kadar kışla pek alakamız yoktu. 26-28 Ocak civarı İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun gibi şehirlerimiz için kar ve kış sinyalleri alıyoruz. Uzun vade tahminlerine göre de Şubat iyi gibi." ifadelerini kullandı.
"SOĞUK HAVA DALGASI GELECEK"
Hava Tahmin Uzmanı Kerem Ökten ise benzer bir mesaj paylaşarak, "Türkiye'ye ilk olarak öncü bir soğuk hava dalgası gelecek. Sonra Sibirya'dan çok güçlü bir sistem gelecek." dedi
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Çok bulutlu
EGE
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı ve kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 14°C
Çok bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 12°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile Hatay'ın güney çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 17°C
Çok bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 10°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı
MERSİN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 12°C Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 16°C Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 12°C Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 11°C Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu
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