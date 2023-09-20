Meteoroloji saat verdi! Birçok il için sağanak uyarısı!

Meteoroloji saat verdi! Birçok il için sağanak uyarısı!

Meteoroloji 20 Eylül Çarşamba güncel hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yurt genelinde sıcak hava etkili olacak. Ancak 7 il için sağanak uyarısı var. Yağışlar öğle saatlerinde sonra etkili olacak. İşte il il hava durumu

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İskenderun Körfezi çevreleri, Toroslar Mevkii ile Sivas, Kayseri, Ağrı ve Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 18°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkii ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 32°C

Öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 19°C, 30°C

Öğle saatlerinde İskenderun Körfezi çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 25°C, 31°C

Öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 10°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 12°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 9°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 7°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 19°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 16°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 16°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 12°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 20°C, 25°C

Öğle saatlerinde iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars ve Erzurum çevreleri ile Ağrı ve Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 25°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 23°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

VAN 10°C, 24°C

Öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık