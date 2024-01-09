Meteoroloji saat verdi: Ankara'ya kuvvetli yağış geliyor
Kaynak: AA
Meteoroloji, Ankara'ya kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji, 17.00'de başlayacak yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olabileceğini aktardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Ankara'da halen yer yer devam eden yağışlar akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak, kuvvetli olacak.
Yağışlar 1200 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.
17.00'de başlayacak kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
Kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji, yayımladığı haritayla 19 kenti de gök gürültülü sağanak, fırtına ve kar yağışı için uyarmıştı.
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