Meteoroloji paylaştı! Sıcaklık ve kuvvetli yağış bir arada

Meteoroloji paylaştı! Sıcaklık ve kuvvetli yağış bir arada

Meteoroloji 6 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Samsun, Ordu ve Sinop'ta etkili olan sağanak yağış etkisini bugün de gösterecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini göstermesi bekleniyor. AFAD ve Meteoroloji'den sel ve hortum uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bolu, Sinop ve Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurdun iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu, akşam saatlerine kadar Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AFAD'DAN UYARI

Açıklamalar şöyle:

Samsun il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 6 Haziran Salı sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Ordu çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 6 Haziran Salı akşam saatlerine kadar kuvvetli, batı kesimlerde zaman zaman çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerindeki yağışların ise bugün (5 Haziran) gece yarısına kadar devam edip gece yarısı itibarıyla şiddetini yitirmesi beklenmektedir Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 14°C, 28°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 17°C, 25°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 14°C, 25°C

Parçalı bulutlu

SAKARYA 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 17°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 19°C, 29°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 15°C, 28°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile bu akşam saatlerinde Isparta, Antalya ve Mersin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Antalya'nın kuzeydoğusu ve Mersin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 18°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeydoğusu kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

K.MARAŞ 17°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile bu akşam ilk saatlerde Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Aksaray, Kayseri, Karaman, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Samsun çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AMASYA 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 17°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

TOKAT 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 18°C, 22°C

Öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 18°C

Öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 16°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 7°C, 23°C

Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 14°C, 29°C

Öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR 13°C, 32°C

Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 15°C, 31°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 16°C, 32°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 21°C, 34°C

Parçalı bulutlu