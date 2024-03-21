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21 Mart 2024 Perşembe 16:21:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 16:21:00

Meteoroloji o bölgeler için uyardı: Fırtına çıkabilir

Kaynak: AA

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Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'de yarın rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Doğu Karadeniz'in batısında rüzgar, yarın öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı, zaman zaman güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.

Batı Akdeniz'de ise yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esecek rüzgar, gece saatlerinde etkisini yitirecek.

Etiketler : hava durumu Fırtına Meteoroloji
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