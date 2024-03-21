Meteoroloji o bölgeler için uyardı: Fırtına çıkabilir

Meteoroloji o bölgeler için uyardı: Fırtına çıkabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Doğu Karadeniz'in batısında rüzgar, yarın öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı, zaman zaman güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.

Batı Akdeniz'de ise yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esecek rüzgar, gece saatlerinde etkisini yitirecek.