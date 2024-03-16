Meteoroloji İstanbul'u uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Kastamonu ve Sinop çevreleri, Antalya'nın batı kıyıları ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde, Marmara ve İç Ege'de yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Çarşamba günü yurt geneline yayılan yağışlar, perşembe günü birçok bölgede kar yağışı olarak kendini gösterecek.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 4°C, 16°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 4°C, 14°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 4°C, 14°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 8°C, 19°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 3°C, 16°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Antalya'nın batı kıyıları ile Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu,

öğle saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 13°C, 20°C

Öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 0°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARABÜK 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 8°C, 11°C

Öğle saaatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 6°C, 15°C

Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Van dışında) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -5°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Öğle saatlerinde yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

DİYARBAKIR 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 4°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu