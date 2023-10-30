Meteoroloji İstanbul ve çok sayıda il için tarih verdi: Yağışlı hava geliyor, sıcaklıklar azalacak
Meteoroloji son dakika yeni hafta hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde bugün (30 Ekim), yağış beklenmiyor. Ancak çarşamba, perşembe ve cuma günü yurt genelinde sağanak yağmur hakim olacak. Hafta sonu ise yağış beklenmiyor. İşte 30 Ekim il il güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yurt genelinde bugün (30 Ekim), yağış beklenmiyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı ise perşembeden itibaren azalacak. 1 Kasım itibarıyla İstanbul dahil birçok kentte gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji 30 Ekim - 5 Kasım haftalık hava tahminini açıkladı. Yurt geneline mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembeden itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. Rapora göre, çarşamba günü itibarıyla İstanbul dahil birçok ilde yağış bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağışların cumaya kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla iç kesimlerde doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
BURSA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 18°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
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