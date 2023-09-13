Meteoroloji'den 10 kente sarı kodlu uyarı! Şemsiyenizi almadan çıkmayın!
Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında, 10 kent için "sarı" kodlu" uyarı verildi. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Sağanak yağmurların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin ve Şanlıurfa çevrelerinde etkili olması bekleniyor. İşte 13 Eylül Çarşamba güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 10 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
Buna göre Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yetkililer ani sel, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.
ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Van, Bitlis, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, İç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Van, Bitlis, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 30°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 29°C
Az bulutlu
SAKARYA °C, 29°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 25°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 25°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Van ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 31°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı