Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağmur, kar ve fırtına...

29 Mart Çarşamba güncel hava durumu raporu yayımlandı. Yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı etkisini sürdürüyor. Meteoroloji, bugün için 56 kenti fırtına, sağanak ve kar yağışına karşı "sarı" ve "turuncu" kodla uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Van ve Iğdır dışında bütün bölgelerin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun iç ve batı kesimleri ile Balıkesir'in güneyi, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Antalya'nın doğusu, Ankara ve Eskişehir'in güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun iç ve batı kesimleri ile Balıkesir'in güneyi, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Antalya'nın doğusu, Ankara ve Eskişehir'in güney kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak, iç kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli sağanak, yoğun kar ve fırtına nedeniyle 32 kente sarı, 24 kente turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, güneydoğusunun, Trakya kesiminin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL 4°C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ 4°C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde, sabah saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimleri ile doğusunda güneyli yönlerden, batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 14°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

K.MARAŞ 10°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğusu ile Ankara ve Eskişehir'in güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı, itibaren batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 2°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 1°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 3°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışlı

SİVAS 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BOLU 0°C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 3°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 2°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 4°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Orta Karadeniz kıyılarının karla karışık yağmur, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz'de, bölge genelinde kuvvetli ve iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA 5°C, 6°C

Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 6°C, 7°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT 4°C, 5°C

Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 9°C, 10°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Van ve Iğdır dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak, zamanla kuzeyinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerde kuvvetli ve fırtına (50-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ 8°C, 11°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 4°C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 4°C, 11°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla yağmur ve karla karışık yağmurlu

MALATYA 8°C, 11°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 8°C, 12°C

Çok bulutlu ve yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 9°C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP 8°C, 11°C

Çok bulutlu ve yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 8°C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı