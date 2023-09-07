Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji, 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de Trabzon, Rize, Artvin, Kütahya, Uşak, Balıkesir, Manisa, Bursa, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Eskişehir'de 7 Eylül Perşembe günü beklenen sağanak nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.. Peki İstanbul'da sağanak yağmur var mı? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir, Bolu, Düzce, Sinop ve Artvin çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Uşak, Kütahya, Rize ve Artvin çevreleri ile Manisa'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Uşak, Kütahya, Rize ve Artvin çevreleri ile Manisa'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

11 İL İÇİN UYARI

Afyonkarahisar, Artvin, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Manisa, Rize, Trabzon ve Uşak için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ VAR MI?

İstanbul'da 3 gün boyunca aralıklarla sağanak yağışlar görülmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 30'dan 28'e, hatta hafta sonu ve pazartesi 26 derecelere kadar düşecek.

BAKAN ÖZHASEKİ'DEN TEDBİR MESAJI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de bugün akşam saatlerine kadar yurdun bazı kesimlerinde görülecek yağışlara ilişkin dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul ve Kırklareli'nde meydana gelen aşırı yağış ve sellerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, etkilenenlere de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, "http://mgm.gov.tr" internet sitesi "Meteorolojinin Sesi Radyosu" sosyal medya hesapları ve mobil uygulamalarından anlık yapılan hava durumu bilgilendirmelerini, vatandaşların dikkate almalarının elzem olduğunu vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yaptığı son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine kadar, Trabzon'un doğusu, Rize il geneli, Artvin'in kıyı ilçeleri, Kütahya, Uşak, Balıkesir çevreleri, Manisa'nın kuzeydoğusu, Bursa'nın güneyi, Çanakkale'nin doğusu, Afyonkarahisar'ın kuzeyi ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmesi nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istirham ediyorum."

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 19°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 23°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 19°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 20°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Uşak ve Kütahya çevreleri ile Manisa'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 20°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 22°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 18°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 35°C

Az bulutlu

ANTALYA 24°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 23°C, 32°C

Az bulutlu

MERSİN 26°C, 33°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 30°C

Parçalı bulutlu, kuzeybatı kesimleri yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 18°C, 30°C

Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Bolu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 15°C, 29°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 22°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C, 26°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde ile gece saatlerinden sonra Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 18°C, 29°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 19°C, 29°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 24°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 10°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 18°C, 35°C

Az bulutlu

VAN 12°C, 30°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık