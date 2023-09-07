Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağışa dikkat
Meteoroloji'nin son dakika uyarısına göre Marmara, Kuzey ve İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağmur bekleniyor. 11 il için sarı kodlu uyarıda bulunulurken sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. İşte 7 Eylül Perşembe il il güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji, 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de Trabzon, Rize, Artvin, Kütahya, Uşak, Balıkesir, Manisa, Bursa, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Eskişehir'de 7 Eylül Perşembe günü beklenen sağanak nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.. Peki İstanbul'da sağanak yağmur var mı? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir, Bolu, Düzce, Sinop ve Artvin çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Uşak, Kütahya, Rize ve Artvin çevreleri ile Manisa'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Uşak, Kütahya, Rize ve Artvin çevreleri ile Manisa'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
11 İL İÇİN UYARI
Afyonkarahisar, Artvin, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Manisa, Rize, Trabzon ve Uşak için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.
İSTANBUL'DA YAĞIŞ VAR MI?
İstanbul'da 3 gün boyunca aralıklarla sağanak yağışlar görülmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 30'dan 28'e, hatta hafta sonu ve pazartesi 26 derecelere kadar düşecek.
BAKAN ÖZHASEKİ'DEN TEDBİR MESAJI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de bugün akşam saatlerine kadar yurdun bazı kesimlerinde görülecek yağışlara ilişkin dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.
Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul ve Kırklareli'nde meydana gelen aşırı yağış ve sellerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, etkilenenlere de geçmiş olsun dileklerini iletti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, "http://mgm.gov.tr" internet sitesi "Meteorolojinin Sesi Radyosu" sosyal medya hesapları ve mobil uygulamalarından anlık yapılan hava durumu bilgilendirmelerini, vatandaşların dikkate almalarının elzem olduğunu vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:
"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yaptığı son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine kadar, Trabzon'un doğusu, Rize il geneli, Artvin'in kıyı ilçeleri, Kütahya, Uşak, Balıkesir çevreleri, Manisa'nın kuzeydoğusu, Bursa'nın güneyi, Çanakkale'nin doğusu, Afyonkarahisar'ın kuzeyi ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmesi nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istirham ediyorum."
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 19°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 23°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 19°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA 20°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Uşak ve Kütahya çevreleri ile Manisa'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 20°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 22°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 18°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 35°C
Az bulutlu
ANTALYA 24°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 23°C, 32°C
Az bulutlu
MERSİN 26°C, 33°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 30°C
Parçalı bulutlu, kuzeybatı kesimleri yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 18°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Bolu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 15°C, 29°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 22°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 20°C, 26°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde ile gece saatlerinden sonra Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 18°C, 29°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 19°C, 29°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 24°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 10°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 18°C, 35°C
Az bulutlu
VAN 12°C, 30°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 19°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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