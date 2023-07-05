Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şu günlerde Meteoroloji'den hafta sonu için son dakika uyarısı geldi. Cuma günü, Marmara, Ege Bölgesi'nin iç kısımları, Doğu Karadeniz ve Akdeniz'de etkili olacak sağanak yağışların pazartesi gününe kadar ülke genelinde etkili olması bekleniyor. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşe il il güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Ancak cuma günü etkisini göstermeye başlayacak olan sağanak yağışların pazartesi gününe kadar ülke genelinde etkili olması bekleniyor. İşte haberin detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre ülkenin Kuzey ve iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Erzurum, Kars, Ardahan, Bolu, Sakarya'nın güneyi, Bursa'nın doğusu, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
SAĞANAK YAĞIŞLAR İÇİN HAFTA SONUNA DİKKAT!
Cuma günü, Marmara, Ege Bölgesi'nin iç kısımları, Doğu Karadeniz ve Akdeniz'de etkili olacak sağanak yağışların pazartesi gününe kadar ülke genelinde etkili olması bekleniyor.
HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA DURUMU
İstanbul'da, hafta sonuna kadar hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Cuma günü başlayacak kuvvetli sağanak yağmurların İstanbul'da da etkisini göstermesi bekleniyor.
5 TEMMUZ ÇARŞAMBA İL İL HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra , Bilecik çevreleri ile Sakarya'nın güneyi ve Bursa'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Kütahya çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık zamanla kuzeybatısının parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 19°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 20°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
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