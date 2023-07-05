Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Ancak cuma günü etkisini göstermeye başlayacak olan sağanak yağışların pazartesi gününe kadar ülke genelinde etkili olması bekleniyor. İşte haberin detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre ülkenin Kuzey ve iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Erzurum, Kars, Ardahan, Bolu, Sakarya'nın güneyi, Bursa'nın doğusu, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞLAR İÇİN HAFTA SONUNA DİKKAT!

Cuma günü, Marmara, Ege Bölgesi'nin iç kısımları, Doğu Karadeniz ve Akdeniz'de etkili olacak sağanak yağışların pazartesi gününe kadar ülke genelinde etkili olması bekleniyor.

HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

İstanbul'da, hafta sonuna kadar hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Cuma günü başlayacak kuvvetli sağanak yağmurların İstanbul'da da etkisini göstermesi bekleniyor.

5 TEMMUZ ÇARŞAMBA İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra , Bilecik çevreleri ile Sakarya'nın güneyi ve Bursa'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Kütahya çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık zamanla kuzeybatısının parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 19°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 20°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık