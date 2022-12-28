Meteoroloji il il duyurdu: Kuvvetli kar yağışı için saat verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre, yurt genelinde etkili olan sağanak ve kar yağışı yerini güneş bırakıyor. Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak? Yayımlanan raporla birlikte "Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu da yanıtlandı. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağmurlu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun, Rize, Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, iç kesimleri 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgârın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

YILBAŞINDA İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu haritasına göre İstanbul'a yılbaşında kar yağmayacak. Tam tersine İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

28 ARALIK İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu zamanla doğusu çok bulutlu, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE 2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

İSTANBUL 7°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu

KIRKLARELİ 4°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

KOCAELİ 8°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 8°C

Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

DENİZLİ 5°C, 15°C

Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

İZMİR 9°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 2°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ADANA 5°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 10°C, 19°C

Az bulutlu

ISPARTA 1°C, 13°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

MERSİN 8°C, 18°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 1°C, 8°C

Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

ESKİŞEHİR 0°C, 7°C

Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

KAYSERİ -3°C, 5°C

Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

KONYA 0°C, 9°C

Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

KASTAMONU 0°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

SİNOP 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı,

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Giresun, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli yüksekleri kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

SAMSUN 10°C, 10°C

Çok bulutlu, yağmurlu

TOKAT 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

TRABZON 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabahsaatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AĞRI -7°C, 5°C

Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

ERZURUM -9°C, 0°C

Çok bulutlu

MALATYA 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

VAN -5°C, 4°C

Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın doğu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

GAZİANTEP 3°C, 13°C

Parçalı bulutlu

MARDİN 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu çevreleri sağanak yağışlı