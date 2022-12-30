Meteoroloji il il açıkladı! Yeni yılın ilk günü hava nasıl olacak?
Yeni yılın ilk günü için hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin yaptığı değerlendirmeler ile belli oldu. Buna göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte il il yeni hava durumu raporu
Meteoroloji 30 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre 1 Ocak'ta ülke genelinde parçalı bulutlu ve yağışsız bir havanın etkili olması, yurdun iç kesimleri başta olmak üzere gece ve sabah saatlerinin sisli ve puslu geçmesi bekleniyor. İşte il il hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Cuma öğle saatlerinde Muğla kıyılarının hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
YILBAŞINDA İSTANBUL VE ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu haritasına göre İstanbul'a yılbaşında kar yağmayacak. Tam tersine İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.
Ülkemizin yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor. Yüksek basıncın etkisiyle yurt genelinde parçalı bulutlu ve yağışsız bir havanın etkili olması, yurdun iç kesimleri başta olmak üzere gece ve sabah saatlerinin sisli ve puslu geçmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının; yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgârın yeni yılın ilk günlerinde yerel olmak üzere hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük 0, en yüksek 8 derece.
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 7, en yüksek 13 derece.
İzmir: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 10, en yüksek 18 derece.
Konya: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük 0, en yüksek 8 derece.
Antalya: Parçalı bulutlu, en düşük 10, en yüksek 19 derece.
Adana: Parçalı ve az bulutlu, en düşük 6, en yüksek 18 derece.
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -1, en yüksek 11 derece.
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -8, en yüksek 2 derece.
TRABZON: Parçalı, az bulutlu ve açık, en düşük 7, en yüksek 13 derece.
30ARALIK CUMA GÜNCEL HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 7°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Bölgenin iç kesimlerinde yer yer ve pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 1°C, 15°C
Öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 6°C, 20°C
Az bulutlu
ANTALYA 10°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 10°C, 20°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 1°C, 9°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 10°C
Az bulutlu
KAYSERİ -3°C, 6°C
Az bulutlu
KONYA 0°C, 10°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 2°C, 10°C
Az bulutlu
KASTAMONU 0°C, 11°C
Az bulutlu
SİNOP 7°C, 15°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 6°C, 13°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA 3°C, 12°C
Az bulutlu
SAMSUN 7°C, 16°C
Az bulutlu
TOKAT 1°C, 11°C
Az bulutlu
TRABZON 6°C, 14°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AĞRI -7°C, 5°C
Az bulutlu
ERZURUM -8°C, 1°C
Az bulutlu
MALATYA -2°C, 7°C
Az bulutlu
VAN -3°C, 6°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -3°C, 12°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 13°C
Az bulutlu
MARDİN 3°C, 11°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 4°C, 14°C
Az bulutlu
- Brent petrolün varil fiyatı 84,03 dolar
- İzmir Buca'da deprem
- Başkentte bazı yollar yılbaşı kutlamaları dolayısıyla araç trafiğine kapatılacak
- HDP'ye Hazine yardımının kesilmesi talebi 6 Ocak'ta görüşülecek
- Hızlı tren altyapı çalışmaları nedeniyle kapatılan tarihi Tunca Köprüsü trafiğe açıldı
- İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu!