Meteoroloji 30 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre 1 Ocak'ta ülke genelinde parçalı bulutlu ve yağışsız bir havanın etkili olması, yurdun iç kesimleri başta olmak üzere gece ve sabah saatlerinin sisli ve puslu geçmesi bekleniyor. İşte il il hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Cuma öğle saatlerinde Muğla kıyılarının hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

YILBAŞINDA İSTANBUL VE ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu haritasına göre İstanbul'a yılbaşında kar yağmayacak. Tam tersine İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Ülkemizin yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor. Yüksek basıncın etkisiyle yurt genelinde parçalı bulutlu ve yağışsız bir havanın etkili olması, yurdun iç kesimleri başta olmak üzere gece ve sabah saatlerinin sisli ve puslu geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının; yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın yeni yılın ilk günlerinde yerel olmak üzere hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük 0, en yüksek 8 derece.

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 7, en yüksek 13 derece.

İzmir: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 10, en yüksek 18 derece.

Konya: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük 0, en yüksek 8 derece.

Antalya: Parçalı bulutlu, en düşük 10, en yüksek 19 derece.

Adana: Parçalı ve az bulutlu, en düşük 6, en yüksek 18 derece.

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -1, en yüksek 11 derece.

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -8, en yüksek 2 derece.

TRABZON: Parçalı, az bulutlu ve açık, en düşük 7, en yüksek 13 derece.

30ARALIK CUMA GÜNCEL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 7°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 3°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 7°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Bölgenin iç kesimlerinde yer yer ve pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 1°C, 15°C

Öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 6°C, 20°C

Az bulutlu

ANTALYA 10°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 10°C, 20°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 1°C, 9°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 10°C

Az bulutlu

KAYSERİ -3°C, 6°C

Az bulutlu

KONYA 0°C, 10°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 2°C, 10°C

Az bulutlu

KASTAMONU 0°C, 11°C

Az bulutlu

SİNOP 7°C, 15°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 13°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 3°C, 12°C

Az bulutlu

SAMSUN 7°C, 16°C

Az bulutlu

TOKAT 1°C, 11°C

Az bulutlu

TRABZON 6°C, 14°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AĞRI -7°C, 5°C

Az bulutlu

ERZURUM -8°C, 1°C

Az bulutlu

MALATYA -2°C, 7°C

Az bulutlu

VAN -3°C, 6°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 12°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 13°C

Az bulutlu

MARDİN 3°C, 11°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 4°C, 14°C

Az bulutlu