Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak sağış geliyor
Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısında öğleden sonra yağış bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar yükseliyor.
Meteoroloji tarafından 27 Mayıs Perşembe hava durumu raporu yayımlandı. Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısında sağanak yağış beklenirken Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar yükseliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Bolu ve Karabük çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava durumunun yağışla birlikte batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, doğu bölgelerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık