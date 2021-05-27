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27 Mayıs 2021 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2021 Perşembe 07:30:00

Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak sağış geliyor

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Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısında öğleden sonra yağış bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar yükseliyor.

Meteoroloji tarafından 27 Mayıs Perşembe hava durumu raporu yayımlandı. Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısında sağanak yağış beklenirken Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar yükseliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Bolu ve Karabük çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava durumunun yağışla birlikte batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, doğu bölgelerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : sağanak meteoroloji istanbul ankara
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