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21 Eylül 2023 Perşembe 07:42:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 07:42:00

Meteoroloji il il açıkladı! Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı

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Meteoroloji'nin son dakika uyarısına göre, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Eylül 2023 tarihli hava tahmin raporunu yayımladı. 2 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı yapıldı. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu ve bazı kesimlerinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Erzurum, Erzincan, Igdır, Ağrı, Kars, Ardahan çevreleri, Van'ın güney kesimleri ile bu akşam saatlerinde Sivas, Kahramanmaraş, Kayseri'nin doğusu, Osmaniye'nin doğusu, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa çevreleri ve Gaziantep'in doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Etiketler : Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu Doğu Karadeniz Doğu Anadolu
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