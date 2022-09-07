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07 Eylül 2022 Çarşamba 08:04:00 - Güncelleme:07 Eylül 2022 Çarşamba 08:04:00

Meteoroloji güzel haberleri verdi! Gök gürültülü sağanak yağış o illeri terk ediyor, sıcaklıklar artıyor! İşte il il hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre 7 Eylül 2022 Çarşamba gününde hava sıcaklıklarında önemli bir değişim olmayacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Artvin, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van'ın doğu ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların, diğer yerlerde ise açık ve bulutlu bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu...

7 Eylül Çarşamba güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre, orta ve doğu Karadeniz ile Van, Iğdır, Ağrı çevreleri sağanak yağışlı diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Güney bölgelerde yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürürken, Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli poyraz hissedilecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Artvin, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı; kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın; Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 20°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 20°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Adana'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 15°C, 27°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 9°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Sabah saatlerinden sonra Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 21°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 8°C, 22°C

Sabah saatlerinden sonra kuzey çevreleri sağanak yağışlı

SİNOP 20°C, 24°C

Sabah saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 14°C, 24°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde doğu ilçeleri ile zamanla il geneli sağanak yağışlı

TRABZON 20°C, 23°C

Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Sabah saatlerine kadar Ağrı'nın kuzey ve Iğdır'ın batı (Tuzluca) çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 14°C, 27°C

Az bulutlu

VAN 13°C, 25°C

Öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : yağmur sağanak istanbul
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