Meteoroloji gün verdi! Sağanak yağmur geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Son raporlara göre, yurtta aralıklarla kendini gösteren sağanak yağış hafta sonu Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkili olacak. Yağışların, yeni haftanın ilk günlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji'nin son dakika uyarısına göre, özellikle cumartesi ve pazar günleri sağanak yağmur yurt genelinde etkili olacak. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte il il güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı ve Bursa çevreleri, (Muğla hariç) Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz ve Sivas'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SAĞANAK YAĞIŞLAR İÇİN HAFTA SONUNA DİKKAT!
Yarın, Marmara, Ege'nin iç ve kuzey kesimleri, Karadeniz Bölgesi'nin tamamı, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Adana ve Osmaniye çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ise kuvvetli olması öngörülüyor.
Pazar günü, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Akdeniz ve Ege'nin iç kesimlerinde yağış görülecek. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Çorum, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.
HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA DURUMU
İstanbul'da, hafta sonuna kadar hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Cuma günü başlayacak kuvvetli sağanak yağmurların İstanbul'da da etkisini göstermesi bekleniyor.
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda azalarak kuzey ve iç bölgelerde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.
Hafta sonu hava sıcaklıkları Ankara'da 23, İstanbul ve Samsun'da 28, Erzurum'da 25 dereceye kadar düşecek.
7 TEMMUZ CUMA İL İL HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri, bu gece saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Anadolu Yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 34°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Güney Ege'de kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Akdeniz'in iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'de güneybatıdan yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri, gece saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Doğu Karadeniz ile Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 33°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
IĞDIR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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