Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Karadeniz'de fırtına uyarısı
Kaynak: AA
Batı Karadeniz'in doğusunda yarın fırtına bekleniyor.
ANKARA (AA) - Batı Karadeniz'in doğusunda yarın fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda (Düzce-Kastamonu) rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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