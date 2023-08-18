Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ege için fırtına uyarısı
Kaynak: AA
Kuzey Ege denizinde bu akşam kısa süreli fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege denizinde rüzgarın, bugün akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
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