Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege denizinde rüzgarın, bugün akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.