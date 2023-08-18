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18 Ağustos 2023 Cuma 18:35:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2023 Cuma 18:35:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ege için fırtına uyarısı

Kaynak: AA

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Kuzey Ege denizinde bu akşam kısa süreli fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege denizinde rüzgarın, bugün akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Etiketler : Ege Fırtına Hava Meteoroloji
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